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В мире

Душой остались в России: кого поддержат российские немцы на выборах в ФРГ

11:0723.09.2017
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© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкПредвыборная агитация на улицах Берлина в преддверии предстоящих выборов в парламент Германии, которые пройдут 24 сентября 2017 годаПредвыборная агитация на улицах Берлина в преддверии предстоящих выборов в парламент Германии, которые пройдут 24 сентября 2017 года
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 23 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Выборы в немецкий парламент состоятся в это воскресенье, и немалую роль на них могут сыграть голоса переселенцев из СССР, изменивших за последнее время свои политические предпочтения.

По информации уполномоченного правительства ФРГ по делам переселенцев и национальных меньшинств Хартмута Кошика, с 1988 года в Германию в качестве переселенцев или поздних переселенцев прибыли около 2,2 миллиона человек, проживавших в СССР.

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с избирателями в Мюнстере
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Она узурпатор": русские немцы на выборах в ФРГ объединились против Меркель
Российские немцы традиционно голосовали за Христианско-демократический союз (нынешний председатель — канцлер Германии Ангела Меркель), отдавая дань Гельмуту Колю, при котором они смогли вернуться на родину. Однако сейчас политические предпочтения переселенцев изменились.

В немецких СМИ распространено мнение, что именно эта часть электората непременно отдаст свои голоса за "Альтернативу для Германии", резко критикующую миграционную политику Меркель и обещающую стать третьей на текущих парламентских выборах. Корреспондент РИА Новости попытался разобраться, насколько эта точка зрения верна и с чем связано резкое изменение курса переселенцев.

Страх возвращения к хаосу

Предвыборная агитация в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Диалог России и Германии перед выборами: санкции и "Северный поток"
Руководитель общества переселенцев Vision Александр Райзер полагает, что хаос, царивший после распада СССР, оставил свой след в сознании российских немцев, поэтому на фоне миграционного кризиса они опасаются повторения подобной ситуации теперь уже в Германии.

"Нужно понимать, что мы приехали из бывшего СССР, многонационального государства. Мы родом из 1990-х, когда распался Советский Союз, воцарился хаос. Мы приехали в Германию, в стабильную страну. И мы видели, насколько нестабильной может стать в неспокойные времена страна, в которой проживают представители различных национальностей. Я думаю, частично страх поздних переселенцев перед беженцами из Сирии обусловлен тем, что они вспоминают о том кошмаре и думают, что хаос возвращается, возвращается в Германию", — пояснил Райзер журналистам.

Он затруднился дать количественную оценку поддержке, которую "Альтернатива для Германии" может найти в лице российских немцев на выборах в бундестаг, сказав лишь, что партию выбирает "много российских немцев". При этом он рассказал о небольшом опросе, проведенном месяц назад в одном из магазинов в "русском" районе Берлина Марцан. Опрос показал, что 60% респондентов намерены голосовать за "Левых". Однако Райзер добавил, что мини-исследование не стоит считать показательным.

Как "Альтернатива для Германии" (AfD), так и "Левые" выступают за дружественный по отношению к России курс, критикуя санкции. AfD в своей предвыборной программе требует завершения санкционной политики. Заместитель председателя "Левых" Сара Вагенкнехт неоднократно заявляла о бессмысленности санкций, которые к тому же наносят вред немецкой экономике.

Душой остались в России

Посетители концерта Песни Победы на площади Жандарменмаркт в центре Берлина
© РИА Новости / Захари Шойрер
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"Прирожденные шпионы Кремля": Германия жестко усмиряет "русских немцев"
Инна Малер переселилась из Краснодарского края в город Цвайбрюккен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) в марте 1992 года в возрасте 18 лет. Ее мать – русская, отец – немец.

"Раньше я голосовала всегда за ХДС, пока партия не встала на антироссийский курс. Когда это произошло, я стала искать себе другую партию и остановилась на "Левых", их политика в отношении России мне нравится", — рассказала Малер.

Она пояснила, что хотя переселенцы вернулись в Германию, душой многие все равно остались в России. "Когда с Россией что-то плохое происходит, у нас болит душа за нее. Так думают все", — сказала Инна Малер.

По ее словам, переселенцы из бывших республик СССР раньше выбирали Христианско-демократический союз, потому что переселялись во времена возглавлявшего его канцлера Гельмута Коля, который очень многое сделал для них. "Когда мы приехали сюда в начале 1990-х годов, условия для нас были совсем другими, нас "облагораживали". А когда к власти пришел Герхард Шредер (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ), все изменилось", — рассказала Малер, отметив, что социал-демократы никогда ей не импонировали.

Говоря о бытующем в немецких СМИ мнении, что подавляющее большинство русских немцев поддерживают "Альтернативу для Германии", она подчеркнула, что многие из ее знакомых, действительно, намерены голосовать за евроскептиков.

"Русские немцы очень любят AfD, мой брат будет тоже голосовать за них и голосует с момента появления партии", — сказала Малер, при этом отметив, что сама к партии евроскептиков относится нейтрально, при этом не верит тому, что "они чуть ли не нацисты", о чем говорят на немецком телевидении.

Как отметила Малер, многие выбирают "Альтернативу для Германии" скорее из чувства протеста, поскольку не разделяют миграционную политику нынешнего правительства ФРГ. Она рассказала, что русские немцы, в особенности пожилые люди, возвращались на родину, чтобы жить "среди своих", а сейчас в стране, по ее мнению, совсем другая ситуация.

"Нынешнее правительство вообще не думает о своем народе, особенно в последнее время, оно слишком зациклилось на мигрантах. Мне кажется, что "Левые" еще об этом думают, поэтому я голосую за них", — добавила Малер.

Предприниматели за свободных демократов

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД ответил Irish Times на статью о "русских хакерах" и выборах в Германии
Один из руководителей Союза предпринимателей немцев из России Евгений Колесник рассказал РИА Новости, что считает важным принимать участие в избирательном процессе и на выборах в бундестаг пойдет голосовать за свободных демократов.

"Выборы дают нам возможность повлиять на происходящее. Лично я буду голосовать за Свободную демократическую партию, которая, на мой взгляд, говорит о правильных вещах и думает в нужном направлении. Надеюсь, что СвДП, как и в Северном Рейне-Вестфалии, в скором времени пойдет в нужном направлении", — сказал Колесник, отметив, что как предприниматель не видит для себя "более дружелюбной партии".

Отношения России и Германии Колесник оценивает как зашедшие в тупик. "Надежда есть всегда, но только она не связана с нынешними политиками как в России, так и в Германии и Европе в целом. По-моему, ни Меркель, ни Путин не вносят вклад в улучшение отношений", — полагает предприниматель.

Он отметил, что с введением Евросоюзом антироссийских санкций его предприятие ощутимо пострадало. "Я знаю еще несколько предприятий со схожими проблемами. Но причина, прежде всего, не в санкциях, а в падении курса рубля и цены на нефть", — пояснил Колесник.

По его словам, его предприятию удалось переориентироваться и уменьшить для себя роль российского рынка, поэтому сейчас санкции оказывают на него минимальное воздействие.

© REUTERS / Fabrizio BenschПлакат в поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель неподалеку от Магдебурга
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Плакат в поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель неподалеку от Магдебурга
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