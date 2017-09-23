Каракас осудил санкции Канады против венесуэльских должностных лиц

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Каракас осудил санкции, введенные правительством Канады против венесуэльских должностных лиц, назвав их нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела страны, сообщается в официальном заявлении МИД Венесуэлы.

Правительство Канады объявило в пятницу о введении санкций против 40 чиновников Венесуэлы, включая самого президента Николаса Мадуро. Как отмечается в пресс-релизе канадского правительства, санкции вводятся за ухудшение ситуации с демократией в Венесуэле. Они предполагают заморозку всех активов и запрет на ведение бизнеса для канадских компаний с фирмами фигурантов списка.

"Боливарианская республика Венесуэла категорически отвергает решение правительства Канады наложить незаконные санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц венесуэльского государства, грубое нарушение решений и принципов, закрепленных в Уставе ООН, международном праве", — сообщается в заявлении.

МИД Венесуэлы назвал введенные санкции "враждебными мерами", которые нарушают принцип невмешательства во внутренние дела государства. "Это решение… вредит узам дружбы и уважения, которые в течение многих лет определяли отношения между нашими странами", — отмечается в заявлении МИД.

В августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты.