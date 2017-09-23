Каракас осудил санкции Канады против венесуэльских должностных лиц

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Каракас осудил санкции, введенные правительством Канады против венесуэльских должностных лиц, назвав их нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела страны, сообщается в официальном заявлении МИД Венесуэлы.
"Боливарианская республика Венесуэла категорически отвергает решение правительства Канады наложить незаконные санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц венесуэльского государства, грубое нарушение решений и принципов, закрепленных в Уставе ООН, международном праве", — сообщается в заявлении.
МИД Венесуэлы назвал введенные санкции "враждебными мерами", которые нарушают принцип невмешательства во внутренние дела государства. "Это решение… вредит узам дружбы и уважения, которые в течение многих лет определяли отношения между нашими странами", — отмечается в заявлении МИД.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты.