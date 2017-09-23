Украина готова работать для отмены виз с Канадой, заявил Порошенко

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Киев готов сотрудничать с Оттавой в вопросе безвизового режима для украинцев, сообщил президент Украины Петр Порошенко после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Мы видим огромный положительный эффект от решения Украины о предоставлении безвизового режима Канаде еще в 2005 году и готовы сотрудничать с Канадой для обеспечения безвизового режима для граждан Украины. Я считаю, что разрыв барьеров между нашими людьми, которые настолько близки в своих стремлениях, является правильным шагом в данный момент", — цитирует слова Порошенко, который находится с визитом в Канаде, его пресс-служба.

Украинский лидер также сообщил, что договорился с Трюдо открыть Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне. "Я уверен, что после того, как мы выполнили 144 критерия ЕС, Украина также соответствует большинству критериев Канады. Так что мы с нетерпением ждем начала всестороннего диалога по этому чрезвычайно важному вопросу", — добавил Порошенко.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.