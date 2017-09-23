Пожар на военном складе в Донецкой области ликвидировали

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Пожар на складе боеприпасов вблизи Мариуполя Донецкой области ликвидирован, работает штаб по ликвидации последствий, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В пятницу в Донецкой области загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Местные власти сообщили о локализации пожара.

"Пожар на складе локализован в 1.30 (совпадает с мск) 23 сентября, ликвидирован — в 5.47… По состоянию на 6.00 23 сентября было ликвидировано 13 возгораний на территории поселка. Сейчас пожаров на территории села нет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, утром в субботу проведено заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. К ликвидации пожара привлечено 248 человек и 56 единиц техники, причина пожара устанавливается.