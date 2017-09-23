МККК направил в Донбасс семь грузовиков с гуманитарной помощью

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Международный комитет Красного креста (МККК) и одна из гуманитарных религиозных организаций направили для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса семь грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" в направлении неконтролируемой территории проследовало семь грузовых автомобилей с гуманитарными грузами. Транспортными средствами перевозили почти 40 тонн гигиенических и продуктовых наборов. Груз был направлен от Миссии Международного комитета Красного Креста и одной из гуманитарных религиозных организаций", — говорится в сообщении.