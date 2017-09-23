Силовики более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (246)

ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки ВС Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 11 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, огонь силовики вели из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.