Силовики обстреляли ЛНР девять раз за сутки, заявили в республике

ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ, РПГ), БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиново, Знаменка, Лозовое, Фрунзе, Красный Яр, Логвиново. Всего по территории республики было выпущено 86 мин и снарядов, уточнили в Народной милиции.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 27 раз открывали огонь по их позициям, один военнослужащий ранен.

Согласно заявлению пресс-центра военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "27 раз нарушили перемирие", один украинский военный ранен.

Как утверждают силовики, на донецком направлении огонь гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевской промзоны, Каменки, Зайцева, Невельского, шахты Бутовка и Песков. На приморском направлении, по данным украинских военных, огонь велся из автоматических гранатометов по позициям в районе Гнутова, Талаковки и Павлополя. В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.