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Порошнеко попросил Канаду помочь с отправкой миротворцев в Донбасс

06:5523.09.2017
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Киев хочет воспользоваться опытом миротворческих миссий Канады при отправке миссии ООН в Донбасс. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров с канадским премьером Джастином Трюдо.

"Мы очень заинтересованы в опыте миротворческой деятельности Канады. Я верю, что миротворческая операция ООН станет реальным прорывом в мирном урегулировании. В этом вопросе опыт и советы наших канадских друзей были бы для нас очень полезными", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

"Не российский сценарий"

Танки ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
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Президент Украины также заявил, что миротворцев в Донбасс отправят "не по российскому сценарию". "Миротворческая миссия должна быть с мандатом ООН и размещаться на всей территории Донбасса до границы между Украиной и Россией", — цитирует Порошенко издание Liga.net.

При этом глава государства выразил уверенность, что миротворческая миссия является "самым коротким путем для установления мира на Украине".

Как можно быстрее

Ранее Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, призвал как можно скорее развернуть силы миротворцев в Донбассе. При этом он раскритиковал российское предложение по "голубым каскам".

Миротворцы ООН. Архивное фото
© AP Photo / Ariel Schalit
В Кремле рассказали, что мешает решить вопрос по миротворцам в Донбассе
Президент Украины выразил уверенность, что миротворцы ООН должны располагаться "на всей территории страны, оккупированной Россией". По его мнению, урегулирование ситуации в Донбассе невозможно без "вывода российских войск" из этого региона.

"Путь к эффективному миротворчеству и к урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников, оружия и средств из Украины", — заявил он.

Абстрактное несогласие

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя позицию Киева, назвал "абстрактным" несогласие Украины по российскому проекту резолюции о миротворцах.

"Высказывается, в том числе, украинскими партнерами по понятным причинам абстрактное несогласие, заявляется, что сразу нужно вводить от 40 до 60 вооруженных солдат, которые, наверное, в его представлении должны просто подавить ЛНР и ДНР и установить там порядки, которые будут растаптывать Минские соглашения", — сказал Лавров в ООН по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллеросоном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определение Украиной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел в Донбассе.

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лавров ответил на несогласие Киева с проектом о миротворцах в Донбассе
"Россия не является участником этого конфликта, она является вместе с другими известными странами гарантом выполнения основополагающих документов, на котором зиждется и может дальше зиждиться весь процесс урегулирования, а именно минским договоренностям", — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, любые компромиссы при формулировках, в которых Россию хотят назвать "агрессором", имеют свою степень допустимости.

Мужчина у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке. 18 июля 2017
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Генсек ООН прокомментировал идею ввода миротворцев в Донбасс
"Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс. Но любые компромиссы, они имеют определенную степень разумности и допустимости", — добавил Песков.

Миротворческая миссия в Донбассе

Ранее президент Владимир Путин выступил за отправку миротворцев ООН на Украину, но подчеркнул, что речь идет только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ на линии разграничения. При этом в Кремле отмечали, что Россия готова к компромиссам в этом вопросе.

Киев, в свою очередь, настаивает на более широком мандате миссии ООН и ее размещении на всей территории Донбасса, включая границу с Россией.

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