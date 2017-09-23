"Человек-ракета": Трамп пообещал разделаться с Ким Чен Ыном

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что следовало "давным-давно" покончить с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Трамп подчеркнул, что решить вопрос с Ким Чен Ыном должны были предыдущие президенты США. "Это должен был (Билл) Клинтон, не буду говорить о республиканцах, (Барак) Обама. Это должно было быть решено и 8, и 4, и 15 лет назад, это не должно решаться сейчас", — отметил глава государства, заявив, что "я разберусь с этим”.
"Невиданные испытания"
Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком" и пообещал "принять самые жесткие в истории контрмеры".
"Самое мощное" испытание водородной бомбы
"Если он думает, что способен напугать нас собачьим лаем, то это просто сон собаки", — заявил Ли Ен Хо.
Порочный замкнутый круг
"У меня нет никаких сомнений, что до тех пор пока будет слышна риторика со стороны США и некоторых их союзников о возможности вмешательства во внутренние дела Северной Кореи с целью смены действующего там режима, до тех пор Северная Корея будет прилагать все возможные и невозможные усилия для того, чтобы защититься от внешнего вмешательства, в том числе через разработку орудия массового уничтожения", — заявил сенатор.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.