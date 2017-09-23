Более 400 тысяч британцев подписали петицию за сохранение Uber в Лондоне

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. По меньшей мере 420 тысяч человек в Великобритании подписали петицию на портале change.org с требованием сохранить онлайн-сервис по заказу такси Uber в Лондоне.

"Компания Transport for London и ее председатель, мэр, поддались маленькой группе людей, которая хочет ограничить выбор потребителей. Если это решение останется в силе, это лишит работы больше 40 тысяч лицензированных водителей, а также оставит миллионы лондонцев без дешевого и удобного транспорта", — говорится в тексте петиции.

Компания Transport for London (TfL), управляющая общественным транспортом в британской столице, не продлила лицензию компании Uber London Limited, истекающую 30 сентября, на деятельность в Лондоне из-за несоответствия правилам безопасности. Ранее полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи неподобающего поведения и нападения на пассажиров Uber. Транспортные власти и полиция были обеспокоены тем, что водители частного такси не проходят соответствующую проверку перед наймом.

Частное такси Uber является одним из самых недорогих в Лондоне. Мобильным приложением такси пользуются около 3,5 миллиона человек в британской столице, в качестве водителей работает около 40 тысяч человек. В распоряжении компании 21 день, чтобы оспорить решение транспортных властей. В ходе процесса по оспариванию решения такси сможет продолжать оказывать свои услуги.