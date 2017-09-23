Премьер Канады допустил поставки летального оружия Украине

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Петром Порошенко сообщил о планах разрешить поставки летального оружия на Украину, пишет издание Globe and Mail.

"Премьер Джастин Трюдо сказал, что канадское правительство внесет Украину в список стран, в которые планируется разрешить экспорт некоторых видов оружия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что внесение страны в этот список позволит поставщикам некоторых видов оружия подавать заявки на экспорт на Украину. В настоящее время список насчитывает 39 стран.

В пятницу Порошенко после встречи с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что Киев не получит от Вашингтона летальное оружие, речь идет только об оборонительном вооружении. Ранее украинский лидер заявил, что сенат США одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на оборонительные цели, при этом законопроект якобы разрешает поставку летального оружия. В Вашингтоне эту информацию не подтвердили.