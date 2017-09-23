Премьер Канады допустил поставки летального оружия Украине

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Петром Порошенко сообщил о планах разрешить поставки летального оружия на Украину, пишет издание Globe and Mail.
"Премьер Джастин Трюдо сказал, что канадское правительство внесет Украину в список стран, в которые планируется разрешить экспорт некоторых видов оружия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что внесение страны в этот список позволит поставщикам некоторых видов оружия подавать заявки на экспорт на Украину. В настоящее время список насчитывает 39 стран.