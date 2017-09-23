Иран провел испытания баллистической ракеты

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Иранские власти провели испытания новой баллистической ракеты Хорремшер с дальностью полета 2 тысячи километров, способной нести нескольких боеголовок, сообщает телеканал Press TV.

Видео запуска ракеты опубликовано государственной телерадиокомпанией Голос Исламской республики Иран. О месте и времени проведения испытаний не сообщается.

Ранее в пятницу ракету представили публике во время военного парада в Тегеране, на котором присутствовал президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные представители армии.

Бригадный генерал Амир Али Хаджизадех заявил, что ракета обладает меньшими размерами по сравнению с аналогами, отмечает телеканал.