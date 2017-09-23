МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа неоднократно просили его избегать оскорбительных высказываний в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на источники.

Ранее, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Американский президент заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена.

Как сообщает издание, американские чиновники, включая советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, опасались, что такие заявления во время Генассамблеи ООН будут способствовать эскалации напряженности и уничтожат любые возможности к переговорам.

Отмечается, что высказывания Трампа в отношении Ким Чен Ына не были представлены в черновике речи, которую просматривали несколько высокопоставленных советников президента за день до выступления.

Утром в пятницу было обнародовано заявление Ким Чен Ына, в котором он назвал речь президента США Дональда Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком", и пообещал "принять самые жесткие в истории контрмеры". Затем в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил перед журналистами, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы над Тихим океаном.