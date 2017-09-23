В Мексике упал вертолет, который вез помощь пострадавшим от землетрясения

Люди помогают извлекать пострадавших из под обломков здания после землетрясения в Мехико

Люди помогают извлекать пострадавших из под обломков здания после землетрясения в Мехико

МЕХИКО, 23 сен – РИА Новости. Вертолет генеральной прокуратуры Мексики с грузом гуманитарной помощи на борту разбился в штате Оахака, сообщила спасательная служба штата.

По предварительным данным, вертолет перевозил продукты питания для пострадавших от сильного землетрясения. Авария произошла в районе города Сан-Педро-Леапи, находившиеся на его борту два пилота получили ранения.

Одновременно из штата Пуэбла пришла информация об угоне грузовика с 3 тоннами продуктов для пострадавших от стихии. Портал Universal сообщает, что груз помощи был собран местными студентами и предназначался для распределения между нуждающимися в населенных пунктах Пуэблы.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома, всего погибло, по последним данным, 293 человека.