В Мексике упал вертолет, который вез помощь пострадавшим от землетрясения

МЕХИКО, 23 сен – РИА Новости. Вертолет генеральной прокуратуры Мексики с грузом гуманитарной помощи на борту разбился в штате Оахака, сообщила спасательная служба штата.
Одновременно из штата Пуэбла пришла информация об угоне грузовика с 3 тоннами продуктов для пострадавших от стихии. Портал Universal сообщает, что груз помощи был собран местными студентами и предназначался для распределения между нуждающимися в населенных пунктах Пуэблы.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома, всего погибло, по последним данным, 293 человека.