В крупнейшую фавелу Рио-де-Жанейро направили военных для наведения порядка

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 сен – РИА Новости. Почти одна тысяча военных, вертолеты и десяток танков направлены в пятницу в крупнейшую фавелу бразильского Рио-де-Жанейро Росинью, чтобы обуздать волну насилия между конкурирующими группировками наркомафии.

"Мы должны бороться не только с организованной преступностью, но и параллельным государством, которое сейчас существует в Рио-де-Жанейро", — заявил на пресс-конференции министр обороны страны Раул Жунгманн.

Солдаты перекрыли въезды в Росинью и поддерживают военную полицию в проведении операции против засевших в районах фавелы преступников. В Росинье шли перестрелки, многие жители остались без света, так как пули попадали в трансформаторы.

Жунгманн пообещал, что военные останутся в фавеле как минимум в течение всей ночи на субботу. По его данным, сейчас стрельба в Росинье уже прекратилась.

В свою очередь местные жители с иронией комментируют происходящее. "Кажется, что после проведения чемпионата мира по футболу и Олимпийских игр сейчас мы принимаем у себя еще одно крупное событие – Третью мировую войну", — сказал РИА Новости студент Том Мотта, проживающий в Росинье.