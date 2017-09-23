В Теннесси мужчина с мачете взял в заложники посетителей банка

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мужчина с мачете взял в заложники посетителей банка в городе Колумбия американского штата Теннесси, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что вооруженный мачете 54-летний мужчина зашел в здание банка Community First Bank & Trust. Изначально в банке находились девять человек. Позднее четверо были отпущены.

Подробности инцидента не приводятся.