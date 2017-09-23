МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Миротворцы под эгидой ООН разместятся в Донбассе "не по российскому сценарию". С таким заявлением выступил украинский лидер Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Конечно, это не будет российский сценарий", приводит слова главы государства издание Liga.net. Миротворцы с мандатом ООН должны находиться на всей территории Донбасса, включая границу с Россией, добавил Порошенко.

При этом глава государства выразил уверенность, что миротворческая миссия является "самым коротким путем для установления мира на Украине".

Хочу нагадати всьому світу: сьогодні більш, ніж 400 українців беруть участь у миротворчих операціях. pic.twitter.com/FKHeorQ1gb — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 сентября 2017 г.

​На своей странице в Facebook украинский лидер также заявил, что миротворческая миссия ООН станет "реальным прорывом".

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что Москва поддерживает идею нахождения миротворцев под эгидой ООН на Украине. При этом глава государства подчеркнул, что "голубые каски" должны находиться исключительно на линии разграничения с целью обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что речь о размещении миротворцев ООН на украино-российской границе в Донбассе не идет.