Глава партии "Левые" не верит в российское "вмешательство" в выборы в ФРГ

БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости. Глава партии "Левые" Бернд Риксингер в интервью РИА Новости заявил, что не верит во "вмешательство" РФ в выборы в Германии.

"Я не заметил ничего такого. И если честно, я не верю во все это. Я считаю, что международная политика строится в соответствие с интересами. Я не думаю, что у (президента РФ Владимира) Путина такие большие проблемы с правительством Меркель, чтобы влиять на выборы", — заявил Риксингер.

Кроме того, Риксингер отметил, что Германия не должна мириться с ситуацией в отношения западных стран и РФ. "Нам необходимо сотрудничество с Россией по безопасности и единство с Россией, если мы хотим вести политику подлинного мира", — сказал политик.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.