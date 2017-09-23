Франция предложила отказаться от вето в Совбезе ООН при обсуждении геноцида

ООН, 23 сен — РИА Новости. Постоянные члены Совета Безопасности ООН должны добровольно отказаться от применения права вето, когда речь идет о геноциде. Об этом заявил государственный секретарь при министре иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан на заседании в рамках Генассамблеи ООН.

Франция в 2013 году выступила с инициативой об ограничении права применения вето "пятеркой" СБ ООН в случае рассмотрения Советом ситуаций, которые имеют признаки преступлений против человечности и геноцида. Позже соавтором инициативы стала Мексика.

По словам Лемуана, реализация этой инициативы не требует изменения Устава ООН. "Инициатива основана на добровольном решении постоянных членов СБ ООН не применять вето, она основана на нашем глубоком убеждении, что вето — это не право и не привилегия, а ответственность", — заявил он.

На данный момент эту идею поддерживают более половины государств-членов ООН. Лемуан сообщил, что Париж будет продолжать продвигать инициативу.

Россия не поддерживает подобное предложение. Дипломаты РФ не раз критически высказывались о нем. Против ограничения права вето также выступает еще один постоянный член СБ — США.