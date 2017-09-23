Кандидат в канцлеры ФРГ выступил за снятие санкций с России

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Левые" Дитмар Барч в интервью РИА Новости высказался за отмену антироссийских санкций в течение четырех лет.

"Я считаю, что в следующем законодательном периоде обсуждения того, стоит ли снимать санкции, будут проходить более активно. И я полон надежд, что вопрос будет решен в течение следующего законодательного периода. Ведь многие политики Левой партии и других партий хотят положить этому конец, так как этот путь неверен", — сказал Барч.

Он также отметил, что партия готова будет поддержать инициативу других партий по отмене санкций.

Евросоюз ввел санкции против РФ в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и в Крыму и с тех пор регулярно продлевал их на полгода. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Совет ЕС в сентябре в очередной раз продлил до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.