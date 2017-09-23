Лавров: РФ отреагирует на попытки США помешать борьбе с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Россия объявила США, что отреагирует на попытки препятствовать завершению операции по борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с сирийским коллегой Валидом Муаллемом на полях 72-й Генеральной ассамблеи ООН.

"Мы ясно дали понять, что если с территорий, которые близки к американским "друзьям", или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции", — сказал он.

Кроме того, Лавров выразил уверенность, что терроризм в Сирии будет побежден, и после этого нужно убрать оттуда всех, кто находится там нелегитимно. Также он отметил, что допустить раздела Сирии нельзя, иначе "цепная реакция пойдет по всему Ближнему Востоку".

"Это то, чего, наверное, некоторые хотели бы добиться — те, кому выгодно поддерживать постоянно здесь хаос, неразбериху", — сказал Лавров.

Лавров на Генеральной ассамблее ООН

Глава российской дипломатии на полях нынешней недели высокого уровня всего провел около 60 встреч в двусторонних и многосторонних форматах.

В этом году с трибуны продолжали подниматься вопросы о конфликтах на Ближнем Востоке и Корейском полуострове, не обошли вниманием и новые кризисы в Латинской Америке и природные катастрофы.

Разговор на эти темы Лавров продолжал в различных форматах со своими партнерами.

Глава МИД России дважды встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и успел пообщаться с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, британским и китайским коллегами Борисом Джонсоном и Ван И.

Одним из главных многосторонних мероприятий с участием министра стала министерская встреча "шестерки" посредников и Ирана, прошедшая в разгар заочной полемики Вашингтона и Тегерана о судьбе совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Глава российского МИД и после переговоров Рексом Тиллерсном и на конференции по итогам участия в Сессии генассамблеи подчеркнул, что Москва выступает за сохранение соглашения и его неизменность. Об этом Лавров заявил и в ходе своего выступления с трибуны ООН.

По итогам своего участия на ГА ООН российский министр дал большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Она длилась почти час, а главными темами стали отношения России с Западом, ситуация на Корейском полуострове, а также судьба Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Бывший президент — нынешние проблемы

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в настоящий момент отношения Москвы и Вашингтона страдают из-за того, что администрация бывшего президента США Барака Обамы "поступила по-мелочному, мстительно, заложив эту мину замедленного действия под российско-американские отношения".

"Я не ожидал такого от лауреата Нобелевской премии мира. Но он, в общем-то, проявил себя, и это до сих пор сказывается", — сказал Лавров.

Он рассказал, что на нынешней Генассамблее ООН не слышал заверений от Запада, что они перестанут играть в санкционные игры. Однако, по его мнению, сама жизнь заставляет отказаться от этой тупиковой ситуации.

Лавров также высказал недовольство тем, что Россию делают ответственной за решение всех конфликтов.

"Вы как-то в одну кучу — и Корея, и Иран, и Сирия, и Украина, и все это проблема российско-американских отношений. Мне как-то не очень нравится, что некоторые политики во всем назначают ответственной Россию. Вот Россия и Китай должны северокорейскую проблему решить, Россия должна по Сирии сделать то-то и то-то. Нас же назначают ответственными за другие кризисы, вплоть даже до йеменского, к которому мы вообще отношения не имеем", — подчеркнул он.

С КНДР лучше говорить и встречаться

Внимание к КНДР на нынешней сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке повышено в связи с недавними ядерным и ракетными испытаниями Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить" КНДР в случае угрозы Соединенным Штатам, подобное заявление с трибуны Генассамблеи прозвучало впервые.

Пхеньян, который ранее также многократно грозил "испепелить" Нью-Йорк и нанести ядерный удар по любой точке США, спокойно отреагировал на это заявление. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, также прилетевший в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, лишь напомнил корейскую пословицу о том, что "как бы собака ни лаяла, поезд все равно мчится".

По мнению главы МИД России, в решении ситуации с КНДР всегда лучше встречаться и говорить, чем игнорировать друг друга.

"Если бы мы этот механизм стали хотя бы обсуждать, хотя бы начали процесс какой-то по формированию такого механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, наверное, и канал бы появился постоянный с Северной Кореей. И в рамках этого канала и Северная Корея поняла бы лучше озабоченности всей "шестерки". И члены "шестерки" поняли бы, наверное, чуть-чуть получше озабоченности Северной Кореи, поняли, эти озабоченности на чем-то основываются или они надуманные", — сказал он журналистам в ООН.

Лавров призвал "остудить горячие головы" и взять паузу, поскольку развязывание войну на Корейском полуострове неприемлемо.

Сделка с Ираном изменению не подлежит

В день открытия дебатов высокого уровня 72-й сессии Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп назвал Иран "страной-изгоем" и "коррумпированной диктатурой", которая экспортирует насилие. Ядерное соглашение с Тегераном Трамп назвал "позором США".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позднее заявил, что ядерное соглашение следует "изменить". Президент Ирана Хасан Роухани категорически отверг эту идею.

Такого же мнения придерживается и российская сторона. Так, по словам Лаврова, сделка по иранской ядерной программе одобрена Советом Безопасности ООН и изменять ее нельзя.

"Не только Россия сказала, что нужно спасти эту программу. Это сказали все европейские страны, которые участвовали в переговорах, и это же говорят большинство стран-членов ООН. Программа эта имеет законченный вид, она одобрена резолюцией Совета Безопасности ООН, и вскрывать эту программу равносильно тому, что перечеркнуть все достигнутое", — сказал российский министр на итоговой пресс-конференции в ООН.

По его словам, при наличии каких-либо озабоченностей у США к Ирану "их нужно решать в рамках тех форматов, которые для этого приспособлены".

"А путать яблоки и апельсины — это, наверное, не очень правильно, тем более в таком сложнейшем вопросе, как договоренность об иранской ядерной программе", — подчеркнул Лавров.