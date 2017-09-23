Саакашвили признали виновным в нелегальном пересечении границы Украины

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Суд во Львовской области оштрафовал экс-президента Грузии, бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили на 3400 гривен (около 130 долларов) за незаконное пересечение границы.
"Судья постановил: признать виновным Саакашвили в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 204 кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы — ред.) и назначить административное взыскание в виде штрафа в доход государства в размере 200 не облагаемых налогом минимумом доходов граждан", — сообщил председательствующий по делу судья Мостисского райсуда Юрий Билоус.
Саакашвили заседание пропустил
Ранее госпогранслужба Украины заявила, что Саакашвили лишь "незаконно пересек границу", ему за это грозил штраф в размере до 325 долларов. Адвокат политика Маркиян Галабала в интервью РИА Новости выразила мнение, что на основании постановления суда ее подзащитного могут выдворить с Украины как лицо без гражданства, совершившее административное правонарушение.
В то же время генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что текущий статус Саакашвили, который обратился о предоставлении защиты как лицу без гражданства, не позволяет экстрадировать его в Грузию.
Украли паспорт
Сам экс-президент Грузии заявлял, что пересек границу законно. Он также утверждал, что сотрудники правоохранительных органов украли у него при обыске паспорт. В полиции это опровергли.
При этом Саакашвили заявлял, что не может обжаловать в суде решение украинских властей о лишении его гражданства, так как у него нет никаких документов. "Сейчас я хочу обжаловать указ президента, но у меня нет паспорта, у меня нет документов на руках, у меня нет ничего. Я, как говорится, человек без бумажек", — сказал он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Власти в Киеве объяснили свое решение тем, что политик предоставил недостоверные данные при получении паспорта. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он побывал в Польше, Венгрии и Литве.