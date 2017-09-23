Саакашвили признали виновным в нелегальном пересечении границы Украины

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Суд во Львовской области оштрафовал экс-президента Грузии, бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили на 3400 гривен (около 130 долларов) за незаконное пересечение границы.

"Судья постановил: признать виновным Саакашвили в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 204 кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы — ред.) и назначить административное взыскание в виде штрафа в доход государства в размере 200 не облагаемых налогом минимумом доходов граждан", — сообщил председательствующий по делу судья Мостисского райсуда Юрий Билоус.

Саакашвили заседание пропустил

Сам Саакашвили на судебном заседании не присутствовал, его интересы представляли адвокаты.

Ранее госпогранслужба Украины заявила, что Саакашвили лишь "незаконно пересек границу", ему за это грозил штраф в размере до 325 долларов. Адвокат политика Маркиян Галабала в интервью РИА Новости выразила мнение, что на основании постановления суда ее подзащитного могут выдворить с Украины как лицо без гражданства, совершившее административное правонарушение.

В то же время генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что текущий статус Саакашвили, который обратился о предоставлении защиты как лицу без гражданства, не позволяет экстрадировать его в Грузию.

Украли паспорт

Десятого сентября Саакашвили при поддержке толпы сторонников прорвался на территорию Украины в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей. МВД Украины после пересечения экс-президентом Грузии границы возбудило против него уголовное дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Сам экс-президент Грузии заявлял, что пересек границу законно. Он также утверждал, что сотрудники правоохранительных органов украли у него при обыске паспорт. В полиции это опровергли.

При этом Саакашвили заявлял, что не может обжаловать в суде решение украинских властей о лишении его гражданства, так как у него нет никаких документов. "Сейчас я хочу обжаловать указ президента, но у меня нет паспорта, у меня нет документов на руках, у меня нет ничего. Я, как говорится, человек без бумажек", — сказал он.

Защита политика обратилась в миграционную службу Украины с заявлением о признании политика лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения его экстрадиции в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Власти в Киеве объяснили свое решение тем, что политик предоставил недостоверные данные при получении паспорта. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он побывал в Польше, Венгрии и Литве.