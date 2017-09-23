В Турции приняли ответные меры в ответ на референдум в Иракском Курдистане

АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Кабинет министров Турции на заседании, прошедшем под председательством президента страны Тайипа Эрдоган, принял комплекс мер в ответ на референдум о независимости в курдской автономии Ирака, однако объявлять о них пока преждевременно, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в субботу.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на оказываемое давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября.

"Мы обсудили все варианты, в случае, если референдум будет отменен, и если он состоится. Турция настроена серьезно и будет себя вести с учетом интересов своей нацбезопасности. Мы приняли планы против всех угроз, и надеюсь, что их не придется применять. Пока не считаем правильным о них объявлять. Все меры и их последствия мы просчитали", — сказал Боздаг журналистам после заседания кабмина.

Он отметил, что референдум несет непосредственную угрозу национальной безопасности Турции, увеличивает напряженность в регионе и может привести к непредсказуемым последствиям.

"Все соседние с Ираком страны категорически против референдума, как и международное сообщество. Не все его поддерживают и в курдской автономии, где живут не только курды, но и арабы, туркмены. Еще раз призываю курдскую администрацию проявить здравый смысл и отказаться от референдума. Это не тот вопрос, который нужно решать на эмоциях. Надеемся, что они одумаются. Еще есть время", — сказал Боздаг.

Он добавил, что Турция против переноса референдума и настаивает на его отмене. Боздаг напомнил о договорах с Ираком разных лет, на основании которых Анкара может действовать в случае проведения референдума, не уточнив как именно.