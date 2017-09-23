Ограничение права вето в СБ ООН поддержали 114 стран, заявил Лихтенштейн

ООН, 22 сен — РИА Новости. На данный момент 114 стран поддерживают идею об ограничении использования постоянными членами Совета Безопасности ООН права вето, заявила министр иностранных дел Лихтенштейна Аурелия Фрик.

"Ответ на эту инициативу был исключительным. На данный момент 114 государств, малых и больших, от всех регионов мира, подписались под ней, включая большинство нынешних членов Совета Безопасности", — сказала Фрик, открывая заседание в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Она представляет международную кампанию "Code of conduct", которая призывает членов СБ ООН не голосовать против резолюций, которые могут предотвратить массовые преступления.

Первой c инициативой об ограничении права применения вето "пятеркой" СБ ООН в случае рассмотрения Советом ситуаций, которые имеют признаки преступлений против человечности и геноцида, выступила Франция в 2013 году. Позже соавтором инициативы стала Мексика.

Россия не поддерживает подобное предложение. Дипломаты РФ не раз критически высказывались о нем. Так, зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков отмечал, что "для нас неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов Совета Безопасности, включая право вето". По его словам, возможность применения права вето, в том числе, "стимулирует членов Совета к поиску сбалансированных решений, покушаться на право вето было бы неверно с исторической и с политической точек зрения".

Против ограничения права вето также выступает еще один постоянный член СБ — США. При этом американская делегация отмечает, что Вашингтон готов работать по реформе Совета Безопасности ООН.