"Она узурпатор": русские немцы на выборах в ФРГ объединились против Меркель

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Парламентские выборы в Германии, назначенные на 24 сентября, проходят с участием восьми кандидатов из бывшего Советского Cоюза. Выходцы из России, Казахстана, Украины представляют или поддерживают партии, относящиеся к правому и левому краям политического спектра. Общий знаменатель: негативное отношение к канцлеру Меркель.

Самая большая по численности община Германии (русских немцев, по разным подсчетам, от трех до пяти миллионов), наши соотечественники рассчитывают, что на этих выборах впервые их голос будет услышан. "Турецкая община представлена в Бундестаге 11 депутатами, русскоязычная только одним", — формулирует проблему кандидат от партии "Альтернатива для Германии" Сергей Чернов.

Русские идут на выборы

Ключевая психологическая трудность для выходцев из бывшего Советского Союза, оказавшихся в Германии, — ощущение себя людьми "второго сорта". Речь необязательно идет об уровне благосостояния. "Когда я жила на Волге, нас все считали немцами, и я очень гордилась этим. Но здесь оказалось, что для местных жителей мы недостаточно немцы, потому что немцем был только мой дедушка", — говорит Ольга.

В Германии она живет уже много лет, проблем с языком и работой у нее нет. При этом она до конца так и не смогла адаптироваться. Голосовать Ольга, как и многие ее знакомые, намерена за "Альтернативу для Германии". Главным образом из-за недовольства миграционной политикой действующего правительства.

"Прибытие мигрантов пробудило страх в среде русских немцев, ведь эти люди застали крушение Советского Союза. Они искали стабильности, нашли ее и не хотят потерять. Многие люди с дипломами инженеров вынуждены были здесь переквалифицироваться в рабочих. Эти люди боятся бедности. И когда они видят, что миллиарды евро тратятся на беженцев, то отказываются понимать это", — рассказывает другой русский немец (родом из Владивостока) Александр Райзер.

"Альтернатива для Германии" борется за голоса русских немцев с 2015 года. Это партия даже проводит конференции на русском языке. Подавляющее большинство русских кандидатов в депутаты бундестага представляют эту политическую силу. Корреспондент РИА Новости поговорил с одним из них, Сергеем Черновым, претендующим на прохождение в парламент от Нижней Саксонии.

"Против замены немецкого народа мигрантами"

"Уже в течение 20 лет у власти у нас находится коалиция христианских демократов и социал-демократов, меняются лишь пропорции. Самая острая проблема, сложившаяся за время их правления, — миграционная. Мы наблюдаем форсируемую политику замены немецкого народа и культуры. При этом на обустройство переселенцев выделяются колоссальные деньги. Другие проблемы связаны с этим: исламизация, терроризм", — говорит Чернов. Критика с разных сторон сходится на фигуре Ангелы Меркель. По словам Чернова, сама партия "Альтернатива для Германии" понимает себя как "Альтернативу Меркель".

"Бундесканцлера не любят в Восточной Германии, откуда она сама родом, и не только за ее волюнтаристское и противоправное решение — впустить неограниченное число мигрантов, хотя и за него особенно. Но есть и другое: Меркель проводит политику военной конфронтации с Россией. Немецкие части сейчас дислоцированы в Литве. Нас это беспокоит. Мы извлекли исторические уроки из прошлых войн и не хотим повторения конфликта Германии и России", — объясняет Чернов.

По словам кандидата в депутаты, Меркель содействовала ухудшению российско-немецких отношений еще до воссоединения с Крымом. "Она лично блокировала либерализацию визового режима с Россией, пока этот вопрос обсуждался, а в 2014 году добилась замораживания переговоров. И вот еще что важно. На сегодняшний день ее нахождение у власти можно сравнить с узурпацией: 12 лет кряду, и она хочет править еще четыре. Уже давно замечено, что она присваивает себе несвойственные канцлеру полномочия, а предложенные ей решения принимаются на безальтернативной основе. Русские немцы массово прибыли в Германию при канцлере Гельмуте Коле, а Меркель, его ученица, обошлась с ним по-предательски. Мы держим в уме еще и это", — заключает кандидат в депутаты.

Не только "Альтернатива"

Немецкий политолог, эксперт клуба "Валдай" Штефан Майстер рассказал РИА Новости, что многие выходцы из постсоветского пространства действительно поддерживают "Альтернативу для Германии". "Традиционно русскоговорящие избиратели консервативны и голосовали за ХДС Меркель, но сейчас на местных выборах мы видим сдвиг в сторону АдГ", — говорит Майстер.

Но "Альтернатива" не единственная, кто может претендовать на русскоязычный электорат. Против антироссийских санкций выступают многие влиятельные политики партии Die Linke, такие как Андрей Хунко и Сара Вагенкнехт.

Как рассказал Хунко Sputnik Германия, "Альтернатива для Германии" действительно пользуется некоторым расположением русской общины, но многие действия ее лидеров неприемлемы для выходцев из республик бывшего СССР. "Вспомните недавнее высказывание одного из лидеров этой партии Александра Гауланда о том, что необходимо чествовать героизм немецких солдат во время Второй мировой. Думаю, что для аудитории русских немцев, помнящей о блокаде Ленинграда, такая позиция полностью неприемлема", — говорит Хунко.