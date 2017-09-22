Гутерреш на встрече с главой МИД КНДР заявит о важности денуклеаризации

ООН, 22 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с главой МИД КНДР Ли Ён Хо заявит о желании ООН видеть Корейский полуостров свободным от ядерного оружия. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в пятницу.

Как сообщил Дюжаррик накануне встречи генсека с министром, которая состоится в субботу, сообщение генерального секретаря будет о желании ООН "видеть денуклеаризацию Корейского полуострова, видеть соблюдение КНДР резолюций Совета Безопасности". "Мы надеемся, что единство, которое мы видим в Совете Безопасности, создаст возможность для политической дискуссии", — подчеркнул Дюжаррик.

Во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. В ответ на это заявление министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил журналистам, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане.