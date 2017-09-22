На северо-западе Пуэрто-Рико объявили срочную эвакуацию

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Жителей двух населенных пунктов на северо-западе Пуэрто-Рико в срочном порядке эвакуируют из-за обрушения дамбы, сообщила Национальная метеорологическая служба города Сан-Хуан (NWS).

"Это чрезвычайно опасная ситуация. Жителей эвакуируют на автобусах так быстро, как это возможно", — говорится в сообщении службы в Twitter. Как сообщается, в зоне угрозы подтопления находятся коммуны Исабела и Кебрадильяс.

Ранее ураган "Мария", достигавший на пике своей мощности максимальной, пятой категории, прошел над островом Пуэрто-Рико. По данным СМИ, в результате стихии погибли не менее 12 человек.

Американские Виргинские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории США, а Пуэрто-Рико с населением более трех миллионов человек имеет статус свободно ассоциированного с США государства. Де-факто обе этих территории находятся под управлением США, хотя не входят ни в один из их штатов.