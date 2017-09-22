Лавров прокомментировал обвинения американских политиков в адрес России

ООН, 22 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, оценивая очередной виток скандала вокруг избирательной кампании США 2016 года, заявил, что американские политики забывают о презумпции невиновности и в своем рвении доказать вину Москвы пошли даже дальше советского прокурора Андрея Вышинского.

Он отметил, что скоро будет год, как работают различные комиссии, прокуроры, проводятся слушания о возможном российском вмешательстве в выборы в США, но "никто никогда не предъявил ни единого факта".

"Знаете, у нас в Советском Союзе был такой генеральный прокурор Андрей Вышинский. Он говорил, когда проводил судебные процессы, а это занимало у него день-два, не больше, что "признание — царица доказательств. Современные американские деятели, которые раздувают эту кампанию, пошли дальше Андрея Вышинского: для них не признание — царица доказательств, а обвинение — царица доказательств", — сказал министр.

"То есть даже не требуется выбивать признания из подзащитного, я по-другому это назвать не могу. Это все ненормально", — сказал министр.

Соцсеть Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".