Дети Одри Хэпберн рассказали об аукционе из личных вещей актрисы

ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости, Мария Табак. Сыновья британской актрисы Одри Хэпберн — звезды фильмов "Римские каникулы", "Сабрина", "Завтрак у Тиффани", "Война и мир" и "Моя прекрасная леди" — выставили на торги Christie's в Лондоне порядка 500 личных вещей актрисы.

Среди выставленных лотов — множество платьев Хэпберн от ее любимых Givenchy, Ralph Lauren и Velentino, ее повседневная одежда, сценические костюмы, ее туфли, украшения, пудреницы, чемоданы, множество сценариев с ее пометками.

Ключевые лоты



По словам главы британского отделения Christie's Орландо Рока, в процессе подготовки нынешних торгов и он, и сыновья Хэпберн узнали о ней немало нового.

"Многие вещи годами лежали на складах, и тут их стали доставать, и коллекция вдруг стала разрастаться, сначала было 100, 200, потом 300 лотов. И вот их порядка 500. Одри Хэпберн была очень дисциплинированным человеком, в отличие от многих из нас. Она не копила вещи просто так, а оставляла себе только дорогие сердцу. И здесь много таких предметов: это зажигалки, подаренные ей партнерами по фильмам, и платья, напоминавшие ей о съемках", — рассказал Рок РИА Новости.

Среди своих любимых лотов он назвал сценарий "Завтрака у Тиффани".

"Посмотрите, во-первых, на ее прекрасный почерк, а, во-вторых, на количество пометок. Можно взять этот сценарий и смотреть с ним фильм, и вы увидите, как она делает акцент на подчеркнутых словах, и насколько этот акцент правильный", — отметил он.

Платья Хэпберн, отметил глава Christie's, напоминают о том, что актриса была еще и очень верным человеком.

"Она всю жизнь носила одежду нескольких любимых модельеров, и они до сих пор во многом ассоциируются с ней. А большое количество балетных туфель напоминают о том, что она начинала как балерина. И, кстати, посмотрите, насколько аккуратной она была: вещи, даже обувь в идеальном состоянии", — отметил он.

"Движение вперед"

Оба сына Хэпберн признались в интервью РИА Новости, что решение продать столько материнских вещей далось им нелегко.

"В следующем году будет 25 лет с маминой смерти, еще через год исполнится 90 лет с ее рождения, так что наше решение должно восприниматься как естественное движение вперед. Нам казалось логичным разобраться и понять, что мы хотим оставить себе, для чего у нас есть место. Мы не хотели, чтобы эти вещи лежали на складе, в темноте. Мы сохранили ее призы, семейные фотографии, детские фотографии, письма, свадебное платье, крестильную рубашку. Но остальное, что имело отношение к ее профессиональной жизни, мы решили поделиться этим с другими людьми", — сказал сын актрисы от первого брака Шон Хэпберн-Ферре.

"Все это вещи она хранила, потому что они были ей дороги. Она не называла это "коллекцией", для нее это были, как она говорила, "воспоминания". Вещи хранились в Швейцарии, потом мы перевезли их в Америку, где хранится архив, проводили много благотворительных выставок. И вот сейчас мы, сохранив кое-что себе на память, решили порадовать поклонников Одри Хэпберн и выставить на продажу ее вещи", — сказал, в свою очередь, младший сын Хэпберн Лука Дотти.

На вопрос о том, что сохранил для себя он из вещей матери, Дотти сказал: "Я по отцу итальянец, живу в Риме, поэтому мне особенно дорог фильм "Римские каникулы". Я сохранил себе сценарий, некоторые фотографии. Конечно, с чем-то жалко расставаться, но лучше пусть эти вещи приносят радость людям", — добавил он.

"Мы очень рады, что там есть и вещи за 100-200-300 фунтов стерлингов, что практически каждый может купить себе что-то на память о ней. Надеюсь, мы сделаем счастливыми многих людей", — улыбаясь, отметил Дотти.

Показывая выставленные на продажу лоты, Хэпберн-Ферре особо отметил картину, написанную Одри Хэпберн, когда она была беременна его младшим братом.

"Это картина, которую она нарисовала, когда была беременна Лукой. Ее первые две беременности до меня закончились неудачно, и врачи велели ей максимально отдыхать первый триместр беременности. Но она не умела сидеть и ничего не делать", — смеясь, сказал он.

"Нормальная мать"

Хэпберн-Ферре признался, что долго не понимал, насколько знаменита его мать.

"Она была отличной матерью, старалась учить на своем примере. Когда я больше не мог приезжать к ней во время съемок, она бросила карьеру и стала просто матерью. И было это на пике ее карьеры. И это не было трудным для нее решением. Она была нормальной матерью. Меня часто спрашивают: каково это, быть сыном Одри Хэпберн? И мне трудно ответить на этот вопрос, потому что она была обычной матерью, отводила меня в школу, следила за моими книжками и носками. Когда я подрос, я стал понимать, что она значила для других людей, но для меня она была просто мамой", — сказал он.

Младший сын актрисы признается, что Хэпберн умела добиться послушания одним взглядом.

"Она иногда могла так посмотреть, что я мгновенно останавливался. Я ей даже говорил: ну почему ты не можешь быть обычной итальянской матерью, кричать на меня?" — смеясь, рассказал Дотти.

"Я пытаюсь так же воспитывать своих детей, но они не обращают внимания", — добавил он.

Особую настойчивость Хэпберн проявляла в том, что касалось учебы детей.

"Она не имела возможности получить образование и говорила мне не раз: я всю жизнь работала, чтобы ты мог учиться. Еще она говорила, как тебе повезло, что у тебя в книжках столько картинок, в мое время таких книжек не было", — сказал Дотти.

По его словам, слава для Хэпберн никогда не была самоцелью.

"Она была работающей девушкой. Она воспринимала свою карьеру как способ кормить семью. Она любила красивые наряды, гламур, но при этом она всегда хотела жить в деревне, с детьми, с собаками, с садиками. Люди в Риме удивлялись, что ее можно было просто встретить на улице. Она не водила машину, а потому часто ходила пешком", — рассказал он.

Главные лоты торгов Christie's будут выставлены на продажу 27 сентября, а до 3 октября будут идти онлайн-торги.