Сторонники независимости Курдистана устроили пробку в центре Эрбиля

ЭРБИЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Сторонники независимости Иракского Курдистана устроили огромную пробку в центре столицы автономии, городе Эрбиле, передает корреспондент РИА Новости.

После окончания митинга и концерта "Фестиваль независимости" на стадионе "Эрбиль", на котором собралось несколько сотен тысяч сторонников независимости, его участники стали расходиться и разъезжаться по домам.

В результате на улицах Эрбиля образовался стихийный праздник сторонников независимости автономии. Они размахивают флагами Курдистана, водители постоянно сигналят. Многие автомобили украшены портретами президента Масуда Барзани. Время от времени кто-то запускает салют. Движение по городу затруднено, по сути, центр Эрбиля превратился в гигантскую пробку.

Один из участников праздника, россиянин курдского происхождения Ферик Садеи, специально прилетел в Эрбиль из Краснодара, чтобы поддержать, как он говорит, "историческую родину".

"Мечта о независимости и о самостоятельном Курдистане — это многовековая мечта всех курдов. Поэтому для меня важно в такой исторический момент быть здесь, с моим народом", — Садеи. По его словам, в Краснодаре земляки-курды, узнав, что он собирается в Эрбиль, подходили к нему на улице со словами одобрения. "Правильно, езжай — сказал мне один 80-летний курд. Он сказал, что был бы моложе — пешком бы пошел", — сказал РИА Новости Садеи.

Несколько тысяч сторонников независимости собрались в центре города около офиса представительства ООН. Они исполняют национальные танцы, поют и требуют признать законность референдума. "Если референдум состоится, но ООН не признает его результаты, мы останемся здесь и объявим голодовку", — пояснила одна из активисток.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на оказываемое давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября.

В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.