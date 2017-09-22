Власти Кубы не нашли доказательства "акустических атак" на дипломатов

ООН, 22 сен — РИА Новости. Кубинские власти не смогли обнаружить доказательства, подтверждающие инциденты с "акустическими атаками" на американских дипломатов, сообщил в пятницу министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Власти Кубы… не смогли найти какие-либо доказательства, которые подтверждают причину или происхождение проблем со здоровьем, о которых сообщали дипломаты США", — заявил Паррилья. По его словам, расследование проводится "с применением технологических средств высокого уровня в соответствии с инструкциями первых лиц правительства".

Ранее США заявили, что не исключают закрытия посольства в Гаване на фоне необъясненных происшествий с американскими дипломатами. По последним данным госдепартамента, не менее 21 дипломата получили расстройство слуха, памяти, внимания, а также другие симптомы в результате неустановленного дистанционного воздействия.

В госдепартаменте не исключали, что если инциденты не прекратятся, США могут поставить вопрос о закрытии посольства на Кубе, открытого в 2015 году по инициативе администрации Барака Обамы.