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Эксперты прокомментировали планы США о поставках оружия Украине

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Сентябрь 2017 (70)
22:2722.09.2017
(обновлено: 23:13 22.09.2017)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке УкраиныТанки ВСУ на востоке Украины
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с высокопоставленными представителями США на полях генассамблеи ООН признался в пятницу, что, вопреки ожиданиям, Америка все-таки будет поставлять его стране лишь оборонительное вооружение, в это самое время в Вашингтоне разгорелась дискуссия между экспертами – нужно ли поставлять Украине летальное оружие.

Петр Порошенко на Генеральной Ассамблее ООН. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Без "Джавелинов": Порошенко раскрыл планы США по поставкам оружия Украине

У поставок летального оружия Украине есть как ярые сторонники, так и не менее активные оппоненты. Одна из последних дискуссий состоялась в Атлантическом совете в Вашингтоне. Участие в ней приняли американский дипломат, бывший посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу; директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст; замглавы института им. Чарльза Коха — Уильям Рюгер; глава политической секции Нью-Йоркского университета доктор Райан Менон.

Хербст с самого начала дискуссии настаивал на том, что поставки оружия Украине являются "жизненно важными" интересами США. По его словам, "если не усилить Украину сейчас, РФ после нее может переключиться на Балтийские страны – союзников США в НАТО". Поэтому совершенно неважно, что в настоящий момент Украина не является на бумаге стратегическим союзником, заключил он.

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области
© AP Photo / Evgeny Kraws
Оружие, которое США поставят Украине, будет стрелять в обоих направлениях

Ему вторил и Рюгер, который заявил, что США "должны помнить историю с Грузией, когда та была предоставлена сама себе в 2008 году", что привело к отделению ряда территорий. По его словам, это ударило по имиджу США, поэтому "самое время дать Украине дополнительные средства, чтобы они смогли защитить себя". Но при этом он оговорился, что поставки должны быть "соразмерными", чтобы не помешать процессу мирного урегулирования. "Инструменты необходимо выбирать аккуратно, чтобы заставить Россию пойти на дипломатическую сделку, а не усилить конфликт", — добавлял он.

Вершбоу тоже заявил, что поставки летального вооружения Украине – это возможность "усилить давление на Россию и позицию США в переговорах, чтобы РФ начала имплементировать Минск-2". Более того, Будапештский меморандум от 1994 года, согласно которому, в том числе, и США гарантировали Украине сохранность ее границ при том условии, что она откажется от ядерного оружия, "дает нам моральное обязательство защитить ее суверенитет", подвел итог дипломат.

Петр Порошенко во время встречи с Дональдом Трампом на Генеральной ассамблеи ООН. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Политолог о поставках оружия Киеву: США не оправдали ожидания Порошенко

Менон парировал, что "нарушение меморандума было, но это не означает, что мы должны предпринимать подобные шаги (давать Украине летальное оружие)". Он напомнил, что не Россия первая начала играть не по правилам. "Давайте будем честными, а разве мы не нарушали международные правила? Как насчет Ирака, Ливии, Косово"? – задал он вопрос аудитории. "Поставками летального оружия Украине мы можем сорвать дипломатический процесс. Не то ли это самое время, когда нужно сесть за стол переговоров"? – отметил эксперт. И добавил, что до сих пор давление на Россию с помощью санкций не работало. Почему же некоторые эксперты в США полагают, что заставить РФ действовать так, как им хочется, можно с помощью поставок оружия стране, которая имеет с ней одну из самых протяженных границ, задался вопросом он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Украинские военнослужащие на позициях в районе Донецка. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
Песков прокомментировал слова Порошенко о летальном вооружении

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

После госпереворота на Украине крымские власти в марте 2014 года провели референдум, по итогам которого Крым стал российским регионом. 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2017
© AP Photo / Evan Vucci
"Полная поддержка". Порошенко рассказал о переговорах с Трампом

Евросоюз поддержал Украину и ввел санкции против РФ в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевал их на полгода. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Совет ЕС в сентябре в очередной раз продлил до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.

Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Klenowiy.klen
Поставляли тайно,и оружие и пасторов.Сейчас решили в открытую.Россия выдержала и клевету и санкции,и политический цинизм.Но терпению приходит конец.Пора заканчивать с оправданиями.
22:57
22.09.2017
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