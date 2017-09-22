США могут ввести новые ограничения на въезд в страну

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Власти США в ближайшее время могут ввести новые ограничения на въезд иностранцев в страну вместо действующего запрета для граждан шести стран Ближнего Востока и Африки, сообщили в министерстве внутренней безопасности (МВБ) США.

В конце июня вступил в силу указ президента США Дональда Трампа, согласно которому на 90 дней приостанавливался въезд в США граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливалась на 120 дней программа приема беженцев. При этом было сделано исключение для людей, имеющих двойное гражданство или вид на жительство в США, и их ближайших родственников.

Трамп на днях заявил, что запрет на въезд в США следовало бы ужесточить, но подобные меры невозможны из-за политкорректности.

Как напомнил журналистам советник министра внутренней безопасности США Майлс Тэйлор, действующие ограничения заканчиваются в воскресенье и на смену им придут комплексные меры, которые не будут привязаны к конкретным странам, а станут частью единой системы требований безопасности.

По его словам, главным критерием будет то, "предоставляют ли страны всю необходимую информацию о беженцах или тех, кто хочет посетить нашу страну, чтобы определить, представляют ли они угрозу".

"Мы будем вводить новые стандарты (допуска в США – ред.), на основе как нашей практики, так и мировых практик", — сказал Тэйлор.

"Мы не будем говорить о каких-либо странах или категориях граждан, которые могут попасть под ограничения", — добавил чиновник.

Он добавил, что окончательное решение по поводу ограничений будет принято и объявлено президентом США, которому представлены соответствующие предложения.