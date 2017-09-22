НЬЮ-ЙОРК, 22 сен — РИА Новости. США готовы в полной мере ответить в случае новых угроз КНДР, заявила в пятницу и.о. помощника госсекретаря Сюзан Торнтон.

На брифинге для иностранных журналистов ее попросили прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о готовности уничтожить КНДР.

"Президент говорил о том, что КНДР, похоже, намерена атаковать или совершать провокации против США и их союзников. Если это произойдет, США будут готовы в полной мере ответить, чтобы защитить свои интересы", — сказала Торнтон.

По ее словам, "важно понимать, что это было заявление об ответе в случае атаки или провокации КНДР".

Представитель госдепартамента отметила, что Пхеньян "исказил то, что мы говорили". Она также обратила внимание на "растущую изоляцию КНДР со стороны мирового сообщества".