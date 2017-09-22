Меркель: любое военное решение в конфликте с КНДР приведет к трагедии

БЕРЛИН, 22 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Любое военное решение в конфликте с Северной Кореей приведет к трагедии, необходимы только дипломатические методы, заявила лидер альянса ХДС/ХСС Ангела Меркель, выступая на завершающем избирательную кампанию в ФРГ предвыборном митинге в Мюнхене.

"Я хочу призвать, чтобы Германия везде, где это возможно, выступала за дипломатическое решение. Я имею в виду конкретно ядерные испытания северокорейского диктатора – мы выступаем за то, чтобы этот конфликт был решен дипломатическим путем, любое военное решение приведет тут к трагедии", — сказала Меркель. Прямую трансляцию с мероприятия ведет телеканал Phoenix.

Она добавила, что в случае победы на выборах приложит все усилия для того, чтобы начать переговоры по ситуации вокруг КНДР и "сделать мир более стабильным".

Выборы в парламент Германии пройдут в воскресенье, 24 сентября. По данным соцопросов, альянс Меркель уверенно лидирует в предпочтениях избирателей.