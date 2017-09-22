Лавров о диалоге с КНДР: общаться всегда лучше, чем игнорировать друг друга

ООН, 22 сен — РИА Новости. В Москве считают, что в решении ситуации с КНДР всегда лучше встречаться и говорить, чем игнорировать друг друга, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Если бы мы этот механизм стали хотя бы обсуждать, хотя бы начали процесс какой-то по формированию такого механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, наверное, и канал бы появился постоянный с Северной Кореей. И в рамках этого канала и Северная Корея поняла бы лучше озабоченности всей "шестерки". И члены "шестерки" поняли бы, наверное, чуть-чуть получше озабоченности Северной Кореи, поняли, эти озабоченности на чем-то основываются или они надуманные", — сказал он журналистам в ООН.

"В любом случае, всегда говорить, встречаться, обсуждать предложения друг друга — это неизмеримо лучше, чем кого-то изолировать, игнорировать, грозить кому-то", — добавил Лавров.

Внимание к КНДР на нынешней сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке повышено в связи с недавними ядерным и ракетными испытаниями Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить" КНДР в случае угрозы Соединенным Штатам, подобное заявление с трибуны Генассамблеи прозвучало впервые.

Пхеньян, который ранее также многократно грозил "испепелить" Нью-Йорк и нанести ядерный удар по любой точке США, спокойно отреагировал на это заявление. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, также прилетевший в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, лишь напомнил корейскую пословицу о том, что "как бы собака ни лаяла, поезд все равно мчится".