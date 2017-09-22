Меркель заявила, что миграционный кризис 2015 года не должен повториться

БЕРЛИН, 22 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Миграционный кризис 2015 года не должен, не может и не будет повторен, заявила лидер альянса ХДС/ХСС Ангела Меркель, выступая на завершающем предвыборном митинге в Мюнхене.

"2015 год не должен, не может и не будет повторен. Мы получили урок из тех событий и знаем, что мы не сумели все предусмотреть", — сказала Меркель. Прямую трансляцию с мероприятия ведет телеканал Phoenix.

Она добавила, что в следующие годы Берлин будет усиленно заниматься поддержкой регионов, пострадавших от конфликтов, политикой поддержки.

Меркель заявила, что будет бороться "с причинами миграции при помощи хорошей поддержки в области политики развития, при помощи экономического сотрудничества, чтобы создать перспективы для людей на их родине". Она также призвала бороться со "структурами и системой контрабанды, так как нелегальная миграция никогда не будет с нашей стороны признана".

Она также добавила, что "самым большим вызовом для нас является угроза исламистского терроризма", поэтому ХДС и ХСС "делают все от них зависящее для того, чтобы оградить людей от террора".

Выборы в парламент Германии пройдут в воскресенье, 24 сентября. По данным соцопросов, альянс Меркель уверенно лидирует в предпочтениях избирателей.