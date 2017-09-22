Лавров рассказал о надежде на урегулировании ситуации в Ливии

ООН, 22 сен — РИА Новости. Достигнутые в Париже договоренности между премьер-министром Ливии Фаезом Сарраджем и маршалом Халифой Хафтаром дают надежду на продвижение к урегулированию ливийского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Париже были достигнуты определённые договорённости, которые вселяют надежду на то, что процесс завязался и будет развиваться правильно", — сказал он журналистам в ООН.

По словам Лаврова, Сарраджу и Хафтару "нужно мириться", и Москва приветствует инициативы международного сообщества, направленные на урегулирование ливийского кризиса.

В конце июля состоялась встреча Хафтара и Сарраджа в Сель-Сен-Клу неподалеку от Парижа при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и спецпосланника ООН по Ливии Хассана Саламе. По словам Макрона, на ней стороны согласовали "дорожную карту" по выходу из кризиса в Ливии.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.