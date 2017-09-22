Лавров назвал "возней" скандал в США о "вмешательстве России" в выборы

ООН, 22 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "возней" скандал в США о вмешательстве России в президентские выборы.

Он отметил, что "за почти год вот этой возни вокруг слухов о якобы вмешательстве России в избирательные дела Соединенных Штатов не было представлено ни одного факта".

"И когда я спрашивал у (госсекретаря США) Рекса Тиллерсона, как можно подтвердить его слова о том, что вмешательство России в выборы США хорошо задокументировано, он сказал, что не может мне ничего показать, потому что это секретная информация. Знаете, я в это не могу поверить", — рассказал министр на пресс-конференции.