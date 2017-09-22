Лавров: администрация Обамы заложила мину под отношения России и США

НЬЮ-ЙОРК, 22 сен – РИА Новости. Отношения РФ и США страдают из-за того, что администрация бывшего президента США Барака Обамы поступила по-мелочному, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Российско-американские отношения страдают не из-за того, что есть конфликты, а из-за того, что предыдущая администрация поступила по-мелочному, мстительно, заложив эту мину замедленного действия под российско-американские отношения. Я не ожидал такого от лауреата Нобелевской премии мира. Но он, в общем-то, проявил себя, и это до сих пор сказывается", — сказал Лавров.