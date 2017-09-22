Лавров прокомментировал новые действия властей Мьянмы в ситуации с рохинджа

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017

ООН, 22 сен — РИА Новости. Ситуацию в Мьянме нужно переводить в русло политического диалога, и это все понимают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы отмечаем, что власти Мьянмы в ответ на призывы стали учитывать и мнение международного сообщества и необходимость обеспечивать гуманитарную составляющую своих действий", — сказал российский министр на пресс-конференции в ООН.

По его словам, сейчас власти этой страны работают над рекомендациями, которые были переданы по линии Международного комитета Красного Креста и других организаций.

"Мне кажется, сейчас все уже поняли, что ситуацию надо переводить в русло политического диалога", — подчеркнул Лавров.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек.