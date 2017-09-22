Россия и Китай продолжат искать разумный подход к решению проблемы КНДР

ООН, 22 сен — РИА Новости. Россия и Китай будут продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода к решению проблемы вокруг КНДР, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с КНР будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода, как будто дети в детском саду стали драться друг с другом и никто их не может остановить", — заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.

Ранее, выступая с трибуны ООН, президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Он также заявил, что, если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена. Утром в пятницу было обнародовано заявление Ким Чен Ына, в котором он назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком", пообещав "принять самые жесткие в истории контрмеры". Затем в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что возможными ответными мерами на речь Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане.

КНДР в начале сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Также в последнее время КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет, перелетевших территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.