РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт считает, что "усиленное сдерживание" КНДР со стороны США неизбежно

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1478)
19:5122.09.2017
(обновлено: 19:53 22.09.2017)
02910
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР. Архивное фотоЗапуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В сложившейся ситуации на Корейском полуострове неизбежен вариант так называемого "усиленного сдерживания" КНДР со стороны США, это значит, что американцы продолжат наращивать свое военное присутствие в Южной Корее, что вызовет крайне негативную реакцию со стороны заинтересованных государств, в том числе России и Китая, считает профессор сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков. Однако это лишь один вероятный вектор развития ситуации в регионе, помимо которого существует еще ряд гипотетических ситуаций.

В западных СМИ постоянно звучат различные экспертные мнения, прогнозирующие всевозможные пути развития конфликта, вплоть до полномасштабного американского вторжения в КНДР и ликвидации самого Ким Чен Ына. В беседе с РИА Новости эксперт пояснил, почему остальные варианты, по его мнению, бессмысленны или относятся к области фантастики.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично осмотрел водородную бомбу. Архивное фото
© AP Photo / Korea News Service
WWF: радиация от взрыва водородной бомбы может достичь всех континентов
Лидеры США и КНДР на этой неделе вновь обменялись угрозами в адрес друг друга. Американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Лидер США также заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена. Утром в пятницу было обнародовано заявление Ким Чен Ына, в котором он назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком", пообещав "принять самые жесткие в истории контрмеры". Затем в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что возможными ответными мерами на речь Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане.

Усиленное сдерживание

По словам эксперта, вариант "усиленного сдерживания" КНДР со стороны США на данный момент представляется наиболее вероятным и даже практически неизбежным.

Совет Безопасности ООН голосует за резолюцию ужесточающую санкции в отношении КНДР. Архивное фото
© REUTERS / Stephanie Keith
Премьер: Бельгия выступает за диалог с КНДР при участии России и Китая
"Резкое увеличение военного присутствия США в регионе и возможное наращивание средств Южной Кореи – это практически сейчас неизбежно. Подобные меры вызовут крайне негативную реакцию со стороны России и Китая, которые будут угрожать, в первую очередь, конечно же, Сеулу ответными мерами. Но все эти угрозы будут совершенно резонно проигнорированы, потому что в создавшейся ситуации, когда Сеул сталкивается с качественно иным соотношением сил на полуострове, конечно же, увеличение военного присутствия США, а также усиление собственных военных сил является насущной задачей", — сказал Ланьков РИА Новости.

По его словам, никакие протесты других стран, в том числе России и Китая, никакого влияния на позицию Южной Кореи не окажут.

"Создалась ситуация, при которой это неизбежно и, честно говоря, с точки зрения государственных интересов России, это, как ни парадоксально, имеет наименьшее зло. Любые изменения будут не нам на пользу, но эти изменения будут наименее неприятными", — пояснил эксперт.

Точечные удары

"Пограничным" вариантом развития ситуации эксперт назвал возможность точечных ударов по ядерным объектам КНДР с помощью ракет Tomahawk и невидимых для радаров бомбардировщиков B-2. По мнению Ланькова, данный вариант "все-таки не попадает в область полной фантастики, вариант этот постоянно обсуждается с момента прихода Трампа к власти, хотя он, в общем, все-таки тоже не является вероятным".

Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. 15.09.2017
© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
Тупой и еще тупее, или Как мировую угрозу превращают в комикс
Эксперт подчеркнул, что такое развитие событий "с большой вероятностью перерастает в вариант полномасштабной наземной войны, причем войны, в которой то ли по США, то ли по их союзникам, скорее всего, Японии, как ни парадоксально, но, может, и Южной Корее, может быть применено ядерное оружие".

Однако ни Южной Корее, ни Японии при всей их крайней обеспокоенности северокорейскими ядерными программами, война в Корее не нужна, а шансы, что точечные удары не приведут к эскалации конфликта до уровня полномасштабной наземной войны, крайне малы, добавил Ланьков.

Массовое вторжение

Говоря о гипотетическом варианте полномасштабного вторжения США в КНДР, эксперт подчеркнул, что это "относится к области фантастики, потому что это политическое самоубийство мистера Трампа и абсолютно безумная акция".

По его словам, "такая война станет геополитической катастрофой для США", так как пошатнет их авторитет как гаранта международной безопасности. Он пояснил, что в этом случае союзники США могут решить, что Америка не является надежным гарантом стабильности, ибо в состоянии спровоцировать совершенно ненужную им войну в том или ином регионе из каких-то своих политических соображений.

Официальный представитель госдепа США Хизер Науэр. Архивное фото
© Фото : Public Domain
Переговоры США с КНДР возможны при "правильных условиях", заявили в Госдепе
По мнению Ланькова, проблема заключается и в неизбежности ответного удара со стороны КНДР по территории Южной Кореи, за которой уже точно последует полномасштабная война и большие людские потери. Эксперт также отметил, что "прямое вторжение требует, в частности, поддержки со стороны Южной Кореи, этой поддержки не будет вообще, кроме того, прямое вторжение с большой вероятностью встретит сопротивление со стороны Китая".

По его словам, китайская сторона уже "совершенно четко сказала, что если Северная Корея подвергнется нападению, она получит поддержку, но если она нападет сама, то таковой поддержки она не получит".

"В настоящее время северокорейская ядерная программа преследует исключительно оборонительные цели, это не означает, что она со временем не превратиться в агрессивно-наступательную, но на данный момент она оборонительная", — добавил Ланьков.

Устранение Ким Чен Ына

Самым трудно исполнимым и практически бессмысленным эксперт назвал вариант возможной ликвидации Ким Чен Ына.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Госдеп: США пока выступают за дипломатический подход в ситуации с КНДР
"Организация какого-нибудь заговора, отправка туда дрона или суперагента какого-нибудь, который существует, скорее, в романах, чем в реальной жизни, на практике это крайне затруднительно, потому что Северная Корея – это очень закрытая страна, которая управляется фактически полуобожествленной династией, все члены которой охраняются лучше, чем какие бы то ни было другие руководители мира. И достать Ким Чен Ына практически невозможно. Даже если каким-то чудом это удастся произвести, я никак не могу понять, как это изменит ситуацию", — сказал Ланьков.

По его словам, "северокорейское правительство, во главе которого в таком случае встанет, скорее всего, либо его сестра Ким Ё Чен, либо его брат Ким Чен Чхоль, либо кто-то из генералов, будет продолжать ту же политику, которую он проводил, даже в еще более жестком варианте".

"Устранение Ким Чен Ына политику Северной Кореи не изменит, по той простой причине, что решение о разработке ядерного оружия принято в общих чертах в качестве проекта еще на рубеже 60-70-х годов прошлого века, отражает реальные стратегические интересы КНДР, во-первых, и правящей там полунаследственной элиты, во-вторых. Любой ответственный северокорейский руководитель будет проводить схожую политику", — подчеркнул Ланьков.

 

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР

 

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена