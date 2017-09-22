Эксперт считает, что "усиленное сдерживание" КНДР со стороны США неизбежно

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В сложившейся ситуации на Корейском полуострове неизбежен вариант так называемого "усиленного сдерживания" КНДР со стороны США, это значит, что американцы продолжат наращивать свое военное присутствие в Южной Корее, что вызовет крайне негативную реакцию со стороны заинтересованных государств, в том числе России и Китая, считает профессор сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков. Однако это лишь один вероятный вектор развития ситуации в регионе, помимо которого существует еще ряд гипотетических ситуаций.

В западных СМИ постоянно звучат различные экспертные мнения, прогнозирующие всевозможные пути развития конфликта, вплоть до полномасштабного американского вторжения в КНДР и ликвидации самого Ким Чен Ына. В беседе с РИА Новости эксперт пояснил, почему остальные варианты, по его мнению, бессмысленны или относятся к области фантастики.

Усиленное сдерживание

Лидеры США и КНДР на этой неделе вновь обменялись угрозами в адрес друг друга. Американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Лидер США также заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена. Утром в пятницу было обнародовано заявление Ким Чен Ына, в котором он назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком", пообещав "принять самые жесткие в истории контрмеры". Затем в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что возможными ответными мерами на речь Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане.

По словам эксперта, вариант "усиленного сдерживания" КНДР со стороны США на данный момент представляется наиболее вероятным и даже практически неизбежным.

"Резкое увеличение военного присутствия США в регионе и возможное наращивание средств Южной Кореи – это практически сейчас неизбежно. Подобные меры вызовут крайне негативную реакцию со стороны России и Китая, которые будут угрожать, в первую очередь, конечно же, Сеулу ответными мерами. Но все эти угрозы будут совершенно резонно проигнорированы, потому что в создавшейся ситуации, когда Сеул сталкивается с качественно иным соотношением сил на полуострове, конечно же, увеличение военного присутствия США, а также усиление собственных военных сил является насущной задачей", — сказал Ланьков РИА Новости.

По его словам, никакие протесты других стран, в том числе России и Китая, никакого влияния на позицию Южной Кореи не окажут.

"Создалась ситуация, при которой это неизбежно и, честно говоря, с точки зрения государственных интересов России, это, как ни парадоксально, имеет наименьшее зло. Любые изменения будут не нам на пользу, но эти изменения будут наименее неприятными", — пояснил эксперт.

Точечные удары

"Пограничным" вариантом развития ситуации эксперт назвал возможность точечных ударов по ядерным объектам КНДР с помощью ракет Tomahawk и невидимых для радаров бомбардировщиков B-2. По мнению Ланькова, данный вариант "все-таки не попадает в область полной фантастики, вариант этот постоянно обсуждается с момента прихода Трампа к власти, хотя он, в общем, все-таки тоже не является вероятным".

Эксперт подчеркнул, что такое развитие событий "с большой вероятностью перерастает в вариант полномасштабной наземной войны, причем войны, в которой то ли по США, то ли по их союзникам, скорее всего, Японии, как ни парадоксально, но, может, и Южной Корее, может быть применено ядерное оружие".

Однако ни Южной Корее, ни Японии при всей их крайней обеспокоенности северокорейскими ядерными программами, война в Корее не нужна, а шансы, что точечные удары не приведут к эскалации конфликта до уровня полномасштабной наземной войны, крайне малы, добавил Ланьков.

Массовое вторжение

Говоря о гипотетическом варианте полномасштабного вторжения США в КНДР, эксперт подчеркнул, что это "относится к области фантастики, потому что это политическое самоубийство мистера Трампа и абсолютно безумная акция".

По его словам, "такая война станет геополитической катастрофой для США", так как пошатнет их авторитет как гаранта международной безопасности. Он пояснил, что в этом случае союзники США могут решить, что Америка не является надежным гарантом стабильности, ибо в состоянии спровоцировать совершенно ненужную им войну в том или ином регионе из каких-то своих политических соображений.

По мнению Ланькова, проблема заключается и в неизбежности ответного удара со стороны КНДР по территории Южной Кореи, за которой уже точно последует полномасштабная война и большие людские потери. Эксперт также отметил, что "прямое вторжение требует, в частности, поддержки со стороны Южной Кореи, этой поддержки не будет вообще, кроме того, прямое вторжение с большой вероятностью встретит сопротивление со стороны Китая".

По его словам, китайская сторона уже "совершенно четко сказала, что если Северная Корея подвергнется нападению, она получит поддержку, но если она нападет сама, то таковой поддержки она не получит".

"В настоящее время северокорейская ядерная программа преследует исключительно оборонительные цели, это не означает, что она со временем не превратиться в агрессивно-наступательную, но на данный момент она оборонительная", — добавил Ланьков.

Устранение Ким Чен Ына

Самым трудно исполнимым и практически бессмысленным эксперт назвал вариант возможной ликвидации Ким Чен Ына.

"Организация какого-нибудь заговора, отправка туда дрона или суперагента какого-нибудь, который существует, скорее, в романах, чем в реальной жизни, на практике это крайне затруднительно, потому что Северная Корея – это очень закрытая страна, которая управляется фактически полуобожествленной династией, все члены которой охраняются лучше, чем какие бы то ни было другие руководители мира. И достать Ким Чен Ына практически невозможно. Даже если каким-то чудом это удастся произвести, я никак не могу понять, как это изменит ситуацию", — сказал Ланьков.

По его словам, "северокорейское правительство, во главе которого в таком случае встанет, скорее всего, либо его сестра Ким Ё Чен, либо его брат Ким Чен Чхоль, либо кто-то из генералов, будет продолжать ту же политику, которую он проводил, даже в еще более жестком варианте".

"Устранение Ким Чен Ына политику Северной Кореи не изменит, по той простой причине, что решение о разработке ядерного оружия принято в общих чертах в качестве проекта еще на рубеже 60-70-х годов прошлого века, отражает реальные стратегические интересы КНДР, во-первых, и правящей там полунаследственной элиты, во-вторых. Любой ответственный северокорейский руководитель будет проводить схожую политику", — подчеркнул Ланьков.