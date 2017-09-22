Члены избиркомов на "референдуме" в Каталонии сложили свои полномочия

МАДРИД, 22 сен – РИА Новости. Члены избирательных комиссий на "референдуме" о независимости Каталонии подали в отставку после соответствующего запроса со стороны Женералитета, сообщает газета El País.

Причиной стал тот факт, что накануне Конституционный суд Испании постановил наложить на избиркомы штрафы от 6 до 12 тысяч евро в день. Всего в центральной избирательной комиссии — семь человек, они были назначены каталонским парламентом в ночь с 6 на 7 сентября, сразу после того, как парламент, где у националистических партий абсолютное большинство, принял "закон о референдуме". Помимо штрафа, Конституционный суд постановил за 48 часов распустить комиссию.

Избирком назначил 15 представителей в четырех провинциях Каталонии (Барселона, Жирона, Таррагона и Льейда), а также в районе Валь-д'Аран. КС в четверг предписал избиркомам выплачивать штраф в 6 тысяч евро ежедневно. Принудительная мера будет действовать до тех пор, пока члены избиркомов не выполнят предыдущие судебные постановления, согласно которым проведение голосования 1 октября незаконно.

"Работа проделана уже большая", — заявил президент избиркома Жорди Матас, добавив, что теперь обязанности перейдут к "академикам и международным экспертам, которые будут следить за процессом". Имена новых членов избиркомов не известны.

Ранее в пятницу Женералитет принял решение отстранить от должности генерального секретаря совета по экономике Женералитета Жозепа Мария Жове, которого КС приговорил к выплате ежедневного штрафа в 12 тысяч евро пока он не откажется от участия в подготовке "референдума".

Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов органов власти Каталонии по поводу голосования на референдуме. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по его подготовке незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.