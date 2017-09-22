Члены избиркомов на "референдуме" в Каталонии сложили свои полномочия

МАДРИД, 22 сен – РИА Новости. Члены избирательных комиссий на "референдуме" о независимости Каталонии подали в отставку после соответствующего запроса со стороны Женералитета, сообщает газета El País.
Избирком назначил 15 представителей в четырех провинциях Каталонии (Барселона, Жирона, Таррагона и Льейда), а также в районе Валь-д'Аран. КС в четверг предписал избиркомам выплачивать штраф в 6 тысяч евро ежедневно. Принудительная мера будет действовать до тех пор, пока члены избиркомов не выполнят предыдущие судебные постановления, согласно которым проведение голосования 1 октября незаконно.
Ранее в пятницу Женералитет принял решение отстранить от должности генерального секретаря совета по экономике Женералитета Жозепа Мария Жове, которого КС приговорил к выплате ежедневного штрафа в 12 тысяч евро пока он не откажется от участия в подготовке "референдума".
Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов органов власти Каталонии по поводу голосования на референдуме. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по его подготовке незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.