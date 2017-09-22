Взрывы на складе боеприпасов близ Мариуполя прекратились

Пожарные машины на месте пожара на Украине. Архивное фото

Пожарные машины на месте пожара на Украине. Архивное фото

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Взрывы на складе боеприпасов в Донецкой области Украины прекратились, из близлежащих домов эвакуированы 30 жителей, пострадавших нет, сообщила пресс-секретарь областного управления полиции Наталья Шиман в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее сообщалось, что в пятницу в Донецкой области загорелся склад боеприпасов, произошло несколько взрывов.

"Тридцать человек эвакуированы из ближайших домов. Стало известно, что взрывы сейчас прекратились и продолжается ликвидация пожара. Люди не пострадали", — сказала Шиман.

По ее словам, территория ЧП взяла в оцепление.

Шиман рассказала, что склад боеприпасов находится на окраине населенного пункта, поэтому существовала опасность для жилых домов, которые расположены рядом.