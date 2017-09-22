МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия готова содействовать продвижению политического процесса в Ливии под эгидой ООН, контактируя с представителями всех заинтересованных ливийских сторон, говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.

Встреча состоялась в пятницу "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Основное внимание, по информации МИД, было сфокусировано на развитии ситуации в Ливии и перспективах межливийского урегулирования.

"С российской стороны была подчеркнута приверженность независимости, территориальной целостности Ливии, необходимость продолжения широкого национального диалога с участием представителей основных политических сил и регионов страны в целях ее вывода из затянувшегося кризиса. Подтверждена готовность содействовать успешному продвижению политпроцесса в Ливии под эгидой ООН в контактах с представителями всех заинтересованных ливийских сторон", — говорится в комментарии ведомства.