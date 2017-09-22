Евросоюз может обсудить запрос Мэй о двухлетнем переходном периоде

БРЮССЕЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз может обсудить запрос премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая в пятницу заявила о необходимости двухлетнего периода имплементации договоренностей с ЕС, говорится в заявлении главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье.

В пятницу, выступая с большой речью по Brexit в итальянской Флоренции, британский премьер подтвердила, что Соединенное Королевство покинет ЕС в марте 2019 года, и заявила о необходимости двухлетнего периода имплементации договоренностей с ЕС.

"Сегодня правительство Великобритании впервые запросило продолжения доступа к единому рынку на нынешних условиях и продолжения нынешнего сотрудничества в области безопасности. Это (предполагается) на ограниченный двумя годами период после даты выхода, то есть после выхода из европейских институтов", — заявил Барнье.

По его словам, "если Европейский Союз захочет этого, новый запрос может быть учтен Евросоюзом и изучен в свете того, что Европейский Совет заявил в директивах от 29 апреля 2017 года".

"Чем быстрее мы достигнем соглашения о принципах согласованного выхода в разных областях и об условиях возможного переходного периода, запрошенного Великобританией, тем быстрее мы будем готовы начать конструктивные переговоры о наших будущих отношениях", — говорится в заявлении переговорщика от ЕС.