Речь Мэй дала бизнесу позитивный сигнал, заявил министр финансов Британии

ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Выступление британского премьер-министра Терезы Мэй в итальянской Флоренции содержало позитивные сигналы для бизнеса, считает министр финансов Великобритании Филип Хаммонд.

"Я считаю, что это была отличная речь! Бизнесу была дана полная ясность об амбициях и планах Британии на среднесрочный и долгосрочный период во взаимоотношениях с ЕС", — сказал министр журналистам по завершении выступления Мэй во Флоренции.

По мнению Хаммонда, комментарий которого транслировали британские телеканалы, основываясь на положения этого выступления, Британия может успешно продолжать переговоры с ЕС по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу выступила с большой речью во Флоренции, в которой изложила предложения британского правительства касательно периода имплементации договоренностей с ЕС после Brexit. Премьер-министр осветила свое видение нового партнерства с ЕС в сфере экономики и безопасности.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.