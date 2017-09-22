В ДНР за неделю из-за боевых действий ранены семь человек

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате ведения боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 15 по 21 сентября 2017 года на территории Донецкой народной республики ранение в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили семь человек, из них двое военнослужащих республики", — сказал представитель ведомства. По его словам, потерь в ДНР за указанный период не было.

В аппарате омбудсмена добавили, что с 1 января по 21 сентября на территории ДНР ранения различной степени тяжести получил 501 человек, в том числе 11 детей в возрасте до 18 лет.

За этот же период, по информации ведомства, погибли 225 человек, в том числе один ребенок. С начала вооруженного конфликта в ДНР погибли 4514 человек.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.