Барнье прокомментировал речь Терезы Мэй по поводу Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления по Brexit во Флоренции, Италия. 22 сентября 2017

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления по Brexit во Флоренции, Италия. 22 сентября 2017

БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Представитель ЕС по переговорам о Brexit Мишель Барнье назвал речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о планах по выходу страны из Евросоюза конструктивной и отметил, что она демонстрирует желание продвинуться вперед в переговорном процессе, говорится в его заявлении.

"В своей речи во Флоренции премьер-министр Тереза Мэй выразила конструктивный дух, которого придерживается и Европейский союз в ходе переговоров. Речь показывает стремление продвинуться вперед, время имеет значение", — заявил Барнье.

Он отметил, что "к осени 2018 года необходимо достичь соглашения об условиях согласованного выхода Великобритании из Европейского союза".

"Великобритания станет третьей страной 30 марта 2019 года", — подчеркнул переговорщик от ЕС.

В пятницу, выступая с большой речью по Brexit в итальянской Флоренции, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что Соединенное Королевство покинет ЕС в марте 2019 года, и заявила о необходимости двухлетнего периода имплементации договоренностей с ЕС. По ее словам, Лондон рассчитывает на тесное сотрудничество с ЕС в сфере безопасности и обмен разведданными после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

При этом она подчеркнула, что Великобританию не устраивает торговая сделка с ЕС по модели торговых отношений между Канадой и ЕС (CETA), а также соглашение, действующее в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ/EEA).