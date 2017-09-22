Барнье прокомментировал речь Терезы Мэй по поводу Brexit

БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Представитель ЕС по переговорам о Brexit Мишель Барнье назвал речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о планах по выходу страны из Евросоюза конструктивной и отметил, что она демонстрирует желание продвинуться вперед в переговорном процессе, говорится в его заявлении.
Он отметил, что "к осени 2018 года необходимо достичь соглашения об условиях согласованного выхода Великобритании из Европейского союза".
"Великобритания станет третьей страной 30 марта 2019 года", — подчеркнул переговорщик от ЕС.
При этом она подчеркнула, что Великобританию не устраивает торговая сделка с ЕС по модели торговых отношений между Канадой и ЕС (CETA), а также соглашение, действующее в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ/EEA).